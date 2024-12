Tpi.it - Fedez a sorpresa prende le difese di Tony Effe: “Non mi sta simpatico ma spezzo una lancia a suo favore”

ledel collega-nemicosi schiera al fianco didopo l’esclusione di quest’ultimo dal concerto di Capodanno che si terrà a Roma, al Circo Massimo.Nel corso dell’ultima puntata del suo podcast Pulp, co-condotto con Davide Marra e che vedeva ospite il rapper Simba La Rue, si è affrontato anche il tema della censura nel mondo della musica.“unadi una persona che non mi sta affatto simpatica – ha dichiarato– Il Comune di Roma che lo invita a cantare e poi dopo cinque minuti ci ripensa? Ma dai, non rompete le scatole. A me non interessa vederesul palco, ma questa storia è assurda”.I due, che nei mesi scorsi, hanno dato vita a un dissing, tra non molte settimane si ritroveranno a condividere il palco del Festival di Sanremo dove sono entrambi in gara.