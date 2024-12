Formiche.net - Errore fatale? La difesa russa sotto accusa per il disastro aereo

Unha scosso la comunità internazionale il giorno di Natale, quando un volo della compagnia Azerbaijan Airlines, in rotta da Baku a Grozny, è precipitato in Kazakistan, causando la morte di trentotto passeggeri. L’, un Embraer 190, trasportava per lo più cittadini azeri, insieme a passeggeri russi, kazaki e kirghisi. Dopo aver deviato dal suo percorso previsto, il velivolo è precipitato vicino alla città kazaka di Aktau.Secondo le autorità russe, il cambio di rotta sarebbe stato causato da una fitta nebbia e un possibile impatto con uno stormo di uccelli. Ma l’incidente ha sollevato interrogativi sulle responsabilità di Mosca, alimentando tensioni politiche e diplomatiche nella regione: esperti e funzionari esteri mettono in dubbio la versione fornita da Mosca, suggerendo che il velivolo potrebbe essere stato colpito da un sistema diaerea russo, attivato in risposta a un attacco con droni ucraini nella zona di Grozny.