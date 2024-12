Entra lunedì Grande Fratello grande sorpresa targata Alfonso Signorini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dentro la casa delogni situazione è ormai esasperata, intanto arriva la notizia di un ingresso speciale nella puntata del prossimo 30 dicembre. A tenere banco, in queste ore, è la storia tra Helena a Zeudi con lei che ha spiegato di comesi geloso. Parole che hanno attirato immediatamente le critiche del pubblico. “Questa ragazza (Zeudi ndr) non mi piace proprio, da quando èta infanga gli altri per emergere lei”.>> “Tommaso, cosa devi sapere”. Svolta ale lacrime: cosa è successo lontano da tutti“Inizialmente ha fatto passare Emanuele per un molestatore solo per del solletico, adesso (per quantonon mi piaccia ) dice che non ha apprezzato il bacio ed è come se fosse stata costretta a farlo, quando la clip completa dimostra l’esatto opposto, spero chevada a casa perché gioca molto sporco”.