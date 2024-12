Metropolitanmagazine.it - Eminem vuole incidere un album con 50 Cent: «Non direi mai che non sarebbe possibile»

Sarà che è Natale, sarà che, dopo la reunion degli Oasis ormai vale tutto, ma le parole difanno quasi gridare al miracolo. Il rapper statunitense, presto nonno, ha infatti dichiarato di essere pronto a collaborare con 50per un progetto ben più ambizioso di un semplice brano. Oltre vent’anni fa i due avevano fatto sognare i fan con Patiently Waiting, traccia presente in Get Rich or Die Tryin’, esordio discografico dell’artista di origini giamaicane, scoperto proprio da Marshall Mathers. Più reemente, invece, il duo si è ricomposto grazie all’Missionary di Dr. Dre e Snoop Dogg.Adesso, almeno a detta di Slim Shady, intervistato per Shade 45, i tempiro maturi per un vero disco insieme. «fantastico», sono le sue parole, «Dobbiamo solo smettere di dire stronzate e farlo e basta».