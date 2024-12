Ilrestodelcarlino.it - Due minori nei guai in poche ore. A 15 anni in stazione con l’hashish. Pepe nel ‘fumo’ per sfuggire ai cani

Uno è stato sorpreso senza patente in sella a un motorino rubato, l’altra aveva nascosto la droga in mezzo a spezie ed erbe aromatiche per ingannare (senza riuscirci) il fiuto deiantidroga. Due attività apparentemente diverse tra loro quelle portate a termine nei giorni scorsi dalla polizia locale, ma che hanno un unico filo conduttore. Entrambi i soggetti finiti neierano minorenni. Identiche, infine, le conseguenze. Tutti e due i giovanissimi sono infatti stati denunciati dagli uomini del comando di via Tassoni. Il primo episodio è quello che vede protagonista una quindicenne di origine straniera e residente fuori provincia. Durante un controllo in, il cane antidroga Chloe si è diretto verso di lei, in quel momento seduta in sala d’aspetto, puntando il naso sul marsupio che portava a tracolla sotto il giubbotto.