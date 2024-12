Corea del Sud approvato l’impeachment al presidente ad interim Blitz della polizia nel rifugio dell’ex Yoon

Leggi su Open.online

Ladel Sud continua a essere attraversata da forti tensioni politiche e non dopo il caos istituzionale delle ultime settimane. Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nelpresidenzialecapo di StatoSuk-yeol, sospeso dalla carica dopo l’approvazioneprocedura di impeachment. Il 14 dicembre scorso infatti il Parlamento hala messa in stato di accusa diSuk-yeol in seguito alla proclamazionelegge marziale nel Paese – durata 6 ore – che ha gettato ladel Sud nel caos. Ilil 27 dicembre ha l’obiettivo di acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza a circuito chiusodimora del. Gli investigatori vogliono «identificare le persone che erano entrate nell’edificio poche ore prima che la legge marziale fosse dichiarata il 3 dicembre scorso».