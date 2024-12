Movieplayer.it - Cinque film di vampiri da vedere prima di Nosferatu

Leggi su Movieplayer.it

Il 2025 di cinema si apre alla grande con il vampiro di Robert Eggers e noi vi proponiamo una serie di visioniiche per prepararvi. È da un decennio che Robert Eggers cerca di portare, anzi, di riportareal cinema. Il regista non ha mai nascosto la sua fascinazione, le cui radici affondano nella sua infanzia, verso il seminale "Dracula alternativo", verso la Sinfonia dell'orrore di Friedrich Wilhelm Murnau. Una gemma della storia del cinema, fulgido esponente sia del genere horror che della temperie espressionista tedesca. Un Dracula riveduto e corretto per questioni di copyright dell'epoca che ne hanno quasi decretato il perenne oblio, con un approccio più brutale e meno romantico di quello che il folle irlandese Bram Stoker aveva messo su carta .