Christian Raimo annuncia il ricorso contro il provvedimento disciplinare per le critiche verso Valditara

Lo scrittore e docentehato sui social di aver depositato unla sospensione di tre mesi e la conseguente riduzione dello stipendio imposte dall’Ufficio scolastico del Lazio, a seguito di alcune sue dichiarazioni pubblichele politiche scolastiche del ministro dell’Istruzione Giuseppeaveva affermato che “il ministro è un bersaglio da colpire come si colpisce la Morte nera di Star Wars”. Il, che ha colpito l’insegnante, non solo prevede la sospensione dall’insegnamento e il dimezzamento dello stipendio, ma anche altre pene accessorie. “Per esempio, non potrò fare l’esame di maturità quest’anno né l’anno prossimo, né con le mie classi né con altre, e gli scatti stipendiali sono fermi”, ha spiegato, che insegna al liceo romano Archimede.