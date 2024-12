Laprimapagina.it - Centro Studi Federico II, rinnovato incarico al Presidente Giuseppe Di Franco

PALERMO –Diè stato riconfermato dal Consiglio direttivodelII per l’anno 2025. Subito dopo lo stesso Consiglio ha provveduto alla nomina dei componenti del Comitato tecnico scientifico ed in particolare nella conferma alla presidenza di Goffredo Palmerini (giornalista e scrittore).Palmerini, per l’anno 2025, sarà affiancato, quali componenti del Comitato, dalle seguenti personalità: Cav. Uff. Prof. Hafez Haidar, insigne poeta e scrittore già candidato al Premio Nobel per la Pace e la Letteratura; Dott. Stefano Vaccara, fondatore e columnist de “La Voce di New York”, docente di Giornalismo al Lehman College; Dott.ssa Ilaria Costa, dirigente dell’Italian American Committee and Columbus Citizens Foundation; Dott.ssa Cristina Di Silvio, esperta di relazioni internazionali; Maestro Salvatore Caputo, direttore dell’Opera di Bordeaux; Maestro Maria Luisa Macellaro La Franca, compositrice e direttrice d’orchestra; Maestro Diego Cannizzaro, docente, organista e compositore; Arch.