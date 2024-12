Iltempo.it - Cecilia Sala arrestata in Iran, governo in campo: "Ogni strada per liberarla"

Attivo dal primo momento, con massima riservatezza. Ilè al lavoro per riportare in Italia la giornalista, fermata il 19 dicembre scorso dalle autorità di polizia di Teheran mentre si trovava inper svolgere servizi giornalistici. "Fin dal primo giorno, da quando è arrivata la notizia dell'inaccettabile arresto, tutto il, in primis il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il ministro degli Esteri Antonio Tajani, si è mosso per farla liberare" ha fatto sapere via social il titolare della Difesa, Guido Crosetto, ricordando che "persona che poteva e può essere utile per ottenere questo obiettivo si è messa al lavoro". Le trattative con l', ha ricordato il ministro, "non si risolvono, purtroppo, con il coinvolgimento dell'opinione pubblica occidentale e con la forza dello sdegno popolare ma solo con un'azione politica e diplomatica di alto livello".