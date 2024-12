Anteprima24.it - Capotreno aggredito a Caserta, denuncia Filt Cgil

Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesima aggressione ad undi Trenitalia, stavolta alla stazione die sul treno 5189 proveniente da Isernia e diretto a Napoli. Are l’episodio, avvenuto ieri pomeriggio, il segretario Generale dellaCampania Angelo Lustro e Tommaso Pascarella delladi.“Verso le 15.20 – spiegano i due sindacalisti – ildell’impianto di Campobasso è statocon una testata sul volto. È stato accompagnato al pronto soccorso a. La testata ha interessato in particolare il naso. Quanto accaduto è l’ultimo dei tanti episodi di aggressione al personale di Trenitalia. È una situazione drammatica e non più tollerabile. Occorrono maggiori controlli, ma soprattutto sinergia fra i diversi organi di sicurezza preposti.