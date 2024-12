Sport.quotidiano.net - Calcio prima categoria: cinque vittorie in sei partite co lo scalpo del montignoso. Il Romagnano di Moriani in grande recupero. "Stiamo lavorando bene»

E’ unnuovo che si presenta al nuovo anno con un gioco e degli obiettivi completamente diversi rispetto a quelli di appena un mese fa. La curafunziona e ha permesso agli azzurroamaranto di risalire dal penultimo posto, con 6 punti, di metà novembre alla 7ª piazza attuale a quota 21, grazie a 5conquistate nelle 6gestite dall’ex tecnico di Camaiore e Massese. E il 4-1 rifilato alla capolistanell’ultima giornata certifica appieno il nuovo volto di Corsi e compagni, che con i rossoblù hanno dominato. "Abbiamo fatto – spiega il tecnico senza lasciarsi andare a facili entusiasmi – quello che dovevamo fare contro una squadra costruita per vincere il campionato. Ci prendiamo 3 punti importanti e passiamo la sosta in modo sereno". Sosta che arriva in un momento di forma strabiliante, ma che secondonon influirà negativamente: "La pausa – dice – non interrompe una serie positiva o negativa, può essere usata o come alibi o per riorganizzare il lavoro.