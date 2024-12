Inter-news.it - Cagliari-Inter, Inzaghi ne ritrova uno e subito titolare! La probabile formazione

Alla vigilia del match contro il, valido per la diciottesima giornata di Serie A, l’di Simonesi presenta con unache riflette la necessità di far fronte alle assenze ma anche lata disponibilità di un elemento chiave come Stefan de Vrij. Ecco ladei nerazzurri per l’ultima del 2024.UN RECUPERO IMPORTANTE – L’torna a giocare dopo le feste natalizie per l’ultima gara ufficiale del 2024, quella in casa del. La buona notizia per i nerazzurri è il pieno recupero di Stefan de Vrij. L’olandese, assente nella sfida di Como, ha superato i problemi fisici e sarà regolarmente. Il centrale tornerà a occupare la posizione al centro della difesa, permettendo ad Alessandro Bastoni di spostarsi nuovamente sul lato sinistro, dove può esprimere al meglio le sue qualità di impostazione e copertura.