Dilei.it - Amadeus, il dopo Rai e le critiche gratuite sugli ascolti. Ma la rivincita era dietro l’angolo

Adpiace cambiare. E, diciamocelo, al di là della facile anedottistica, ha dimostrato che è veramente così. Sarebbe stato più semplice adagiarsi sui risultati ottenuti, continuare su quella scia e non provare ancora l’emozione di cimentarsi in qualcosa di nuovo. Invece no. Ha cambiato emittente e si è rimesso in gioco come se fosse agli inizi di carriera, coi primi grandi risultati che stanno iniziando ad arrivare. Archiviata la parentesi in access prime time con Chissà chi è, che tornale feste natalizie in prima serata, la sua strada è ancora tutta da percorrere.commenta ilRaiIl suo addio alla Rai non era di certo arrivato come un fulmine a ciel sereno. Da tempo si parlava della possibilità di un cambio di rotta, ma solo alla fine della scorsa stagione televisiva si è avuta l’ufficialità rispetto alle sue intenzioni.