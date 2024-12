Ilfattoquotidiano.it - Supermercati aperti a Santo Stefano: da Esselunga a Conad, Coop e Lidl, ecco la lista e gli orari dei negozi operativi il 26 dicembre

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Pranzo diin famiglia o con gli amici e ti manca l’ingrediente fondamentale? Niente panico! Diversisaranno, anche se conridotti, per salvare il pranzo festivo.dove fare la spesa il 26e glidi apertura.ALDI – La multinazionale di origine tedesca farà trascorrere ai suoi dipendenti il Natale con le rispettive famiglie: apunti venditadalle 8.30 alle 20.30.CARREFOUR – In questi giorni di festività iCarrefour sono rimasti tendenzialmente chiusi. Pertanto, anche persarà difficile trovare un punto vendita aperto. È consigliabile consultare il sito web nella sezione “Punti vendita” per verificare se nelle vicinanze c’è uno aperto.– Diverso, invece, per quanto riguarda il supermercato