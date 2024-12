Inter-news.it - Ricci, derby per l’Inter! In Europa 2 big e l’Empoli ha percentuale – SM

Si potrebbe accendere presto undi mercato per Samuele. Il ragazzo piace tanto al, che vorrebbe rinforzare ulteriormente la propria mediana. Sul ragazzo, oggi al Torino, il suo ex club,, gode di unasulla futura rivendita.AVANCES – Prima parte di stagione didecisamente positiva, tanto da meritarsi non solo la convocazione in Nazionale e i gradi da titolare da Luciano Spalletti, ma anche le avances di super club italiani e non. In Serie A potrebbe accendersi una lotta serratissima tra Inter e Milan. Le due società milanesi, che ultimamente hanno avuto qualche battibecco dovuto alle dichiarazioni illogiche del patron rossonero Gerry Cardinale, hanno messo gli occhi sul ragazzo classe 2001. Il suo contratto con il Torino è valido fino al 30 giugno 2026 e in caso di offerta importante potrebbe anche lasciare la Mole.