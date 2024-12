Lapresse.it - Raid di Israele in Yemen, il capo dell’Oms nell’aeroporto colpito

Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, era all’aeroporto di Sanaa, capitale dello, durante ildi. “La nostra missione per negoziare il rilascio dei detenuti membri del personale delle Nazioni Unite e per valutare la situazione sanitaria e umanitaria insi è conclusa oggi. Continuiamo a chiedere il rilascio immediato dei detenuti”, ha scritto su X.“Ferito un membro dell’equipaggio, almeno 2 morti”“Mentre stavamo per imbarcarci sul nostro volo da Sanaa, circa due ore fa, l’aeroporto è stato oggetto di un bombardamento aereo. Un membro dell’equipaggio del nostro aereo è rimasto ferito. Almeno due persone sono state segnalate come decedute”, ha spiegato. “La torre di controllo del traffico aereo, la sala partenze a pochi metri da dove ci trovavamo e la pista sono stati danneggiati.