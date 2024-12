Movieplayer.it - Questi fantasmi!, Alessandro Gassmann e il cast: “Una versione contemporanea, tra fragilità e dubbi"

Leggi su Movieplayer.it

Il regista insieme a Massimiliano Gallo, Anna Foglietta e Maurizio Casagrande raccontano la trasposizione filmica del classico di Eduardo De Filippo. In prima visione su Rai Uno il 30 gennaio. Era il 2020 quando fece il suo debutto su Rai Uno Natale in casa Cupiello diretto da Edoardo De Angelis, l'adattamento filmico dell'omonima opera teatrale scritta da Eduardo De Filippo. Il primo capitolo di una collection proseguita con Sabato, Domenica e Lunedì, Non ti pago, Filumena Marturano e Napoli milionaria! e che ora si arricchisce di un nuovo titolo,! per la regia di. Prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction il film debutterà in prima visione su Rai Uno il 30 dicembre, mentre è già stato annunciato che la prossima opera a venir trasposta sul .