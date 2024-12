Premier League 2024 2025 | City fermato anche dall’Everton harakiri Chelsea nel derby contro il Fulham

Leggi su Sportface.it

Nele feste natalizie e il tradizionale appuntamento con lanel Boxing Day regalano una gioia a Pep Guardiola e al Mster. I campioni in carica non riescono a tornare alla vittoria, fermati questa voltasull’1-1 nel lunch match che ha aperto il programma odierno. Sblocca il risultato Bernardo Silva al 14?, ma la squadra allenata da Sean Dyche e recentemente diventata proprietà della famiglia Friedkin ha trovato il pareggio al 36? con Iliman Ndiaye. Nel secondo tempo i Citizens vanno più volte vicino al gol della vittoria, ma evidentemente non è destino.perché Erling Haaland ci mette del suo, facendosi ipnotizzare da Jordan Pickford quando si presenta sul dischetto per un rigore al 53?. E nel finale poteva arrivarela beffa per i padroni di casa, con i Toffees che nel recupero non sfruttano una buona opportunità inpiede.