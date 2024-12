Musica | a Ravello Napoli e Jazz con Peppe Servillo e Danilo Rea

Leggi su Ildenaro.it

Due grandi artisti come il cantante e attoree il pianista e compositoreRea sono i protagonisti sabato 28 dicembre (Auditorium Oscar Niemeyer, alle 19) di ” Napolie” primo appuntamento di “concerti d’inverno”, rassegna con quattro concerti nel periodo delle festività di fine anno, organizzata dalla Fondazioneguidata dal nuovo presidente Alessio Vlad, con il sostegno della Regione Campania. Un omaggio alla tradizione canora napoletana in cui i due noti artisti faranno rivivere melodie di celebri compositori partenopei, interpretate dal pianofortediRea e dal pathos vocale diServilo, che si confrontano con brani immortali di Roberto Murolo, Libero Bovio e Renato Carosone, o ancora quelli evocativi di I’ te vurria vasà, Reginella, Era de maggio, senza tralasciare alcune citazioni di altri nomi storici della canzone italiana, a cominciare da Domenico ModugnoRea è uno dei pianistiitaliani più apprezzati al mondo , protagonista di progetti e performance con storici solisti come Chet Baker, Lee Konitz, John Scofield, Joe Lovano, Art Farmer eè cantante e autore (le sue canzoni sono interpretate anche da Fiorella Mannoia e Patty Pravo), nonché attore cinematografico e teatrale.