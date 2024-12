Liberoquotidiano.it - "Molestie? Ecco cosa è successo davvero": Ballando, la versione di Guillermo Mariotto

Torna a parlare, uno dei protagonisti più controversi dell'edizione appena archiviata dicon le Stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci in prima serata il sabato sera. E lo stilista venezulano ammette di faticare nel comprendere lo scalpore generato dagli ultimi episodi che lo hanno visto protagonista. "Sono giudice dicon le Stelle dal 2005 - racconta a Diva e Donna -, in tutti questi anni mi sono perso cinque balletti ed è scoppiato un pandemonio. Mi è parso tutto esagerato". Parole con cui ammette il suo stupore per il clamore suscitato dalla sua improvvisa assenza durante la puntata del 30 novembre. Lo stilista, direttore creativo della maison Gattinoni e volto storico del programma condotto dalla Carlucci, non si aspettava che la sua "fuga" dallo studio facesse così tanto rumore.