Mistermovie.it - Mister Movie | Come il Film Saltburn ha (quasi) rovinato il Natale in famiglia

Leggi su Mistermovie.it

Le festività natalizie sono spesso sinonimo di ritorno a casa, relax e, naturalmente,da guardare in. Ma quest’anno, alcuni hanno deciso di rendere ilancora più memorabile con una scelta decisamente audace: Saltburn. Ildi Emerald Fennell, con il suo mix di satira sociale e scene scioccanti, è diventato un bizzarro protagonista delle serate festive, destando reazioni contrastanti tra i membri della.Perché non vedere Saltburn comediin: tanto Imbarazzo e RisateChiunque abbia visto Saltburn con la propriasa quanto possa essere imbarazzante assistere a scene audaci o controverse, soprattutto quando si è seduti accanto ai propri genitori o nonni. Il, che segue la storia di Oliver Quick (interpretato da Barry Keoghan), un giovane disadattato che si infiltra nella vita di unaaristocratica, non è esattamente il tipo di commedia da guardare mentre si scarta un regalo sotto l’albero.