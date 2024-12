Pianetamilan.it - Milan, si può vincere con intelligenza: ma bisogna mettere le cose in chiaro

Ripartiamo da quelle che, quasi sicuramente, saranno state le dichiarazioni più discusse del Natale in casa dei tifosi rossoneri. Ancora una volta, ilsbaglia completamente nella comunicazione, facendo uscire delle parole che, in questo preciso momento, non possono assolutamente far felici i supporters del Diavolo. Cardinale, Furlani, Moncada e anche Ibrahimovic: vi sono errori ovunque. Focalizziamoci sul numero uno di RedBird.con, si tratta di uno slogan che Cardinale condivide da diversi mesi a questa parte. Il mercato delne è l'esempio migliore: giocatori acquistati non oltre un certo prezzo e occhi principalmente alle occasioni. Morata, in riferimento alle opportunità, ne è la rappresentazione: non si arriva su Zirkzee? Allora si passa al centravanti spagnolo, poco importa se le caratteristiche dei due sono completamente diverse.