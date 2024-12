Lanazione.it - Lucignano, un anno di successi nel turismo

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 26 dicembre 2024 – Il 2024 si chiude con un bilancio estremamente positivo per quanto riguarda le presenze turistiche a, confermando il borgo della Valdichiana protagonista nel panorama delle destinazioni autentiche e di qualità. Un forte contributo è arrivato dall’Ambassador Project di Massari Travel coordinato dalla presidente Sabrina Massari, capace di posizionareal centro delle fiere e dei workshop internazionali più prestigiosi, come Travelux a Venezia, Emotions a Siviglia e ILTM a Cannes, “conquistando unlontano dalle rotte di massa e fondato sul concetto del “living like a local”, dichiara Barbara Pardini, marketing specialist e consulente per il mercato internazionale. “La vacanza promossa da Massari Travel concome protagonista – spiega Pardini - è una vacanza fatta di ritmi lenti, alla ricerca di cibi, tradizioni e costumi che sdi antico, di riscoperta.