Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2024 in DIRETTA: van der Poel in fuga solitaria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.39 Distacchi sempre più pesanti: Vanthourenhout a 27 secondi e Nys a 30 secondi. Sta facendo un altro sport Mathieu.15.37 Van derchiude ora il terzo giro: tempo 19 secondi più basso rispetto a quello del secondo giro.15.36 Per trovare invece la quarta posizione provvisoria bisogna arrivare ai 40 secondi di ritardo di Verstrynge.15.35 Vantaggio di van derche è di 13 secondi su Vanthourenhout e di 18 secondi su Nys: i due stanno resistendo a divari accettabili.15.33 Distacchi che sono sempre più evidenti nei confronti di van der, intanto da dietro sta risalendo Gioele Bertolini che è 30°.15.32 In ogni tratto adesso van deraccelera, la differenza rispetto ai giri precedenti si vede anche quando viaggia a piedi con la bici in spalla.