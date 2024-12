Corrieretoscano.it - La serie B in campo per Santo Stefano: a Pisa la capolista Sassuolo

incon un interno turno diB. E le toscane apriranno e chiuderanno la giornata.Per ilalle 12.30 del 26 dicembre è in scena il big match contro la. È stato dunque un Natale inper i nerazzurri di Inzaghi per la rifinitura prima del match a San Piero a Grado dopo la quale mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati.Chiuderà la giornata Sampdoria – Carrarese, alle 20.30. I gialloblu sono in fiduca e ‘vedono’ i playoff.“Siamo soddisfatti della recente vittoria contro il Cosenza – dice mister Toscano – abbiamo dato un’importante dimostrazione, prima di tutto a noi stessi, delle qualità di cui siamo in possesso, del resto è stato un successo meritato e contro una nostra diretta rivale per la salvezza. Vincere trasmette entusiasmo, sia ai ragazzi che scendono insia a tutto l’ambiente Carrarese.