Intossicazione da monossidomuore donna

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.58 Unadi 66 anni è morta a causa di un'da monossido di carbonio. E' avvenuto in un'abitazione di Forni di Sopra (Udine). Il marito della vittima, 73 anni, e la loro figlia di 28 anni sono ricoverati in ospedale e versano in gravissime condizioni. L'allarme è stato lanciato dal fidanzato della 28enne, che gli aveva fatto sapere di sentirsi male. Quando sono arrivati i soccorsi la 66enne era già deceduta. Secondo le prime informazioni il monossido si sarebbe sprigionato dalla caldaia per il riscaldamento.