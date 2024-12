Ilfattoquotidiano.it - Il papà dona una parte del suo fegato e salva la figlia di 11 mesi: l’intervento all’ospedale Molinette di Torino

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La bimba, che oggi ha 11, era affetta da una grave cirrosi epatica scompensata dopo il fallimento di due interventi chirurgici svolti in Grecia nel tentativo di riparare una malformazione (l’atresia delle vie biliari). Lo scorso agosto era stata portata a, ricoveratainfantile Regina Margherita e inserita nelle liste di attesa. Ma non arrivano valide offerte dizione dida soggetto deceduto, così il– cittadino greco – ha deciso dire unadel suoperre la vita della piccola.è riuscito ed entrambi i pazienti oggi stanno bene.Il trapianto è stato eseguito nei giorni scorsi anel presidio sanitario delle. Si è trattato del primo trapianto dipediatrico eseguito in Piemonte nell’ambito di una specifica collaborazione fra Italia e Grecia sotto l’egida del Centro nazionale trapianti di Roma.