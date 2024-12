Unlimitednews.it - Festività, Sangalli “Il turismo si conferma motore di sviluppo”

ROMA (ITALPRESS) – “Ilsidiper creare ricchezza e nuova occupazione. Le previsioni sono incoraggianti anche per il 2025, resta però la preoccupazione per altri grandi settori, come l’automotive e l’abbigliamento, che potrebbero penalizzare la crescita economica”. A dirlo il presidente di Confcommercio, Carlo, in merito ai principali dati che emergono dal focus su Natale, Capodanno ed Epifania 2025 degli italiani dell’OsservatorioConfcommercio in collaborazione con SWG.fsc/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo