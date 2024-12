Pianetamilan.it - Ex Milan, Di Molfetta: “L’esordio, il paragone con Ribery e Kakà: dico tutto” | ESCLUSIVA PM

Leggi su Pianetamilan.it

I tifosi delpiù attenti ricorderanno senza ombra di dubbio Davide Di. Tra i tanti talenti passati dal Settore Giovanile rossonero, infatti, lui è uno di quelli che ha anche esordito in Serie A e lo ha fatto contro l'Atalanta all'ultima giornata nel 2014/2015. Il classe 1996, che oggi milita nella Feralpisalò, ha rilasciato una lunga intervista ina noi di 'Pianeta.it', raccontandosi a 360°. Ecco, dunque, tutte le sue parole. In Primavera hai giocato con Cristante, Niang, Petagna, Calabria, Maldini, Mastour, Cutrone, Donnarumma, Locatelli e tanti altri. Quale tuo compagno nelle giovanili ti ha davvero impressionato? "Sicuramente Quello che più mi ha impressionato è stato Donnarumma, un predestinato. Aveva 3 anni in meno rispetto a noi e già giocava titolare.