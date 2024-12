Panorama.it - Embraer caduto, collisione con uccelli ma c'è la firma di un missile

Leggi su Panorama.it

Con il passare delle ore appaiono sempre più chiare le evidenze di un abbattimento da parte delle batterie missilistiche antiaeree russe del volo J2-8243, operato da un velivoloERJ-190 della Azerbaijan Airlines, decollato da Baku (Azerbaijan) a Grozny (Russia) con 62 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio. Subito dopo l'evento, avvenuto durante la fase di crociera, l'equipaggio ha immediatamente dichiarato lo stato d'emergenza, quindi ha tentato di dirigersi verso l'aeroporto di Makhachkala (Russia), dove ha però interrotto l'avvicinamento, pare a causa della nebbia, per poi dirottare verso Aktau, dove i piloti hanno tentato un disperato avvicinamento all'aeroporto decidendo poi di eseguire un tentativo estremo di atterrare in un'area disabitata antistante 3 km la pista 11 dell'aeroporto, nel momento in cui gli è stato chiaro di non poterla raggiungere.