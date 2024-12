Zonawrestling.net - Dynamite 25.12.2024 Dynamite On 34th Street

Benvenuti al report didel giorno di Natale, uno show registrato dall’Hammerstein Ballroom di New York. Una serata cruciale che vede la conclusione della fase a gironi del Continental Classic, con diversi match decisivi per determinare chi accederà alle semifinali di World’s End.Will Ospreay vs Brody King – Continental Classic Gold League (4 / 5) Match che inizia con Ospreay che cerca di tenere a distanza King con i calci, ma la potenza di King si fa sentire subito. L’azione si sposta all’esterno dove entrambi gli atleti fanno uso delle scalette del ring. Ospreay riesce a portare a segno uno Sky Press Twister dalla terza corda su King all’esterno. Dopo una serie di scambi di colpi, Ospreay riesce a sollevare King per una Styles Clash che però non basta per la vittoria.