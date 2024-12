Dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro Trapani si chiude nell’omertà | zero denunce contro la mafia nel 2024

Leggi su Open.online

Regna (ancora) l’omertà. La provincia dista perre l’anno con un dato che non passa inosservato:per usura o estorsione legate alla. Un risultato che appare in forte contrasto con la realtà del territorio, dove è noto che la criminalità organizzata stia continuando a portare avanti i propri affari. E a niente sembra esser servitodel boss numero 1 nel Trapanese, quello dinel 2022. È quanto ha riferito il questore di, Giuseppe Peritore, e riportato da la Repubblica. Nessuna vittima di minacce o intimidazioni emerge, nonostante la presenza radicata della criminalità organizzata in tutta la provincia. Da Castelvetrano ad Alcamo, passando per Marsala, Mazara del Vallo e altre località, le operazioni anticontinuano, ma sempre senza la collaborazione dei cittadini.