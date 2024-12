Ilfattoquotidiano.it - Domeniche Bestiali – L’attaccante lascia il difensore in mutande (letteralmente) ma l’arbitro se ne frega

La letterina sotto il tovagliolo del nonno che fingerà di sorprendersi di trovarla e tirerà fuori dalla tasca, casualmente, cinquantamila lire (nelleragioniamo ancora in lire), l’oscena mutanda rossa regalata da qualche parente, il discorso alcolico dello zio senza capo né coda, che inizia dai valori veri e finisce in invettive e teorie cospirazioniste, la nonna con problemi di diottrie che vuol mettere Gesù bambino nel presepe e invece nella culla ci infila un Pokemon uscito dalle patatine. Ordinarie cronache natalizie, sì, che traslate nelleproducono, al solito, i loro effetti nefasti ed esilaranti.NEMICO DEL POPOLODi accuse sui campi di provincia ne arrivano un bel po’, quella che arriva da Verbania, e che è costata la squalifica per un anno all’allenatore dell’Under 17 Andrea Serra è abbastanza originale.