Divieto di fumo a Milano all’aperto le regole da gennaio 2025

Dal 1°ildisarà esteso a tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, incluse vie e strade, ad eccezione quindi delle aree isolate in cui è possibile rispettare la distanza di 10 metri da altre persone. Ildiriguarda solo i prodotti del tabacco, mentre è ammesso l’utilizzo di sigarette elettroniche (e-cig).Ildigià nel 2021In città, ildi fumare è già in vigore dal 2021 in alcune zone specifiche come le fermate dei mezzi pubblici, i parchi e le aree verdi, tra cui le aree cani e le aree giochi, i cimiteri e le strutture sportive, come ad esempio gli spalti.Assessora Grandi: “Contribuisce a ridurre il PM10”“Si tratta – sottolinea il Comune diin una nota – di un provvedimento che ha l’obiettivo di contribuire a ridurre il PM10, ossia le particelle inquinanti nocive per i polmoni, e quindi di migliorare la qualità dell’aria della città, a tutela della salute dei cittadini e delle cittadine, comprendendo altresì la protezione dalpassivo nei luoghi pubblici, frequentati anche dai più piccoli”.