Da Raspadori a Mario Rui | chi lascia il Napoli a gennaio

DaRui: chiil">Diversi calciatori potrebberore il club a. Juventus e Roma su, Spinazzola e Folorunsho nel mirino della Fiorentina.Ilsi prepara a unmovimentato. Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà gestire diverse situazioni in uscita, con sei calciatori che potrebberore il club partenopeo.La redazione di TMW fa il punto della situazione: “Il più ambito è certamente Giacomo, oggetto del desiderio di Juventus e Roma, con i bianconeri che lo stanno corteggiando da tempo. Da non dimenticare anche Michael Folorunsho, su cui è forte l’interesse della Fiorentina, che vorrebbe inserire in un unico affare anche Leonardo Spinazzola”.Situazione delicata anche perRui e Zerbin.