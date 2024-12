Cast Away | dal cast alla storia vera tutte le curiosità sul film con Tom Hanks

Leggi su Cinefilos.it

: dallesulcon Tom(qui la recensione) è uno di queidiventato un cult ed entrato, ormai, nell’immaginario collettivo. Ladi Chuck Noland, uomo di mezza età e dvita sedentaria, schiavo del lavoro, che rimane solo per cinque lunghi anni su un’isola deserta, ha straziato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Diretto nel 2000 dal premio Oscar Robert Zemeckis, celebre per aver diretto anche Ritorno al futuro e Forrest Gump, ilè dunque una rilettura contemporanea del mito di Robinson Crusoe, che riflette sui ritmi della vita e sullo stato odierno dell’animo umano.Questoha infatti totalmente ridefinito la figura del naufrago, analizzando la psicologia dell’uomo, il rapporto con la sua solitudine e la sua rinascita fisica e mentale.