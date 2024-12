Quifinanza.it - Case mobili turistiche, dal 1° gennaio 2025 scatta l’aggiornamento catastale

Leggi su Quifinanza.it

Al viadelle. A partire dal 1°e fino al 15 giugno, gli intestatari delle unità imari il cui obiettivo è quello di ospitare al loro interno delledevono presentare le dichiarazioni di aggiornamento del catasto terreni e fabbricati: la pratica è necessaria per provvedere all’adeguamento degli atti catastali alle norme contenute all’interno dell’articolo 7-quinquies del Decreto Legge n. 1131/2024.Comesi intendono anche le roulette, i camper, i caravan e via discorrendo. Le unità imari per le quali è necessario procedere con gli adeguamenti catastali sono i camping, ma anche le aree non attrezzate.Ma vediamo come si devono muovere i diretti interessati.Con la risoluzione n.