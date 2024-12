Cityrumors.it - Capodanno, quanto si potrà bere per evitare multe?

Leggi su Cityrumors.it

Il nuovo Codice della Strada rischia di mettere a repentaglio i festeggiamenti e il consueto brindisi per l’arrivo del 2025. Quali sono le indicazioni?Mentre ci si prepara alle feste, tra brindisi e cenoni, le nuove norme del Codice della Strada hanno acceso un dibattito che non accenna a spegnersi. Il dubbio è ovviamente sul rapporto tra alcol e guida, un argomento che tocca tanto i ristoratorii cittadini, impegnati nello scegliere il prosecco giusto o il vino dasiper? – Cityrumors.itMatteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, è intervenuto per chiarire e cercare di tranquillizzare gli italiani sotto questo aspetto. “Sulle bevande alcoliche, sul pranzo, sul cenone di Natale e di, non cambia assolutamente nulla.