Ilrestodelcarlino.it - Altopiano di Asiago preso d’assalto dai turisti: A31 in tilt e tutto esaurito negli alberghi

Vicenza, 26 dicembre 2024 - Autostrada in, rallentamenti sulle provinciali e. È l’diuna delle mete più gettonate per le vacanze di Natale, oggi presadai. Tra gli sciatori 'mordi e fuggi’ che vogliono trascorrere la giornata di Santo Stefano sulle piste e chi arriva per staccare la spina in vista del Capodanno, i sette comuni dell’vicentino stanno registrando presenze senza precedenti. Rallentamenti e code si prevedono anche dal tardo pomeriggio in poi per il rientro a casa dei pendolari delle vacanze e il rientro degli sciatori dalle piste. Rallentamenti sulle strade Traffico fortemente rallentato dalla prima mattinata di oggi, giovedì 26 dicembre. Rallentamenti all'uscita del casello di Piovene Rocchette (Vicenza), dove termina a nord l'autostrada A31 Valdastico, ma sopratsulla provinciale del Costo, sia nel tratto visibile dalla pianura che nel comune di Roana, con il passaggio nelle frazioni di Tresché Conca, Cesuna e Canove.