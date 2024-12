Thesocialpost.it - Tragedia a Natale, scooter si schianta contro un muro. Motociclista muore sul colpo

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio dia Montignoso, in provincia di Massa Carrara, nella frazione di Rebella. Poco dopo le 15, un uomo di 44 anni ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava viaggiando a bordo del suoquando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso illlo del mezzo e ha urto violentementeun.L’incidenteIl sinistro è avvenuto a soli cinquanta metri dalla sua abitazione, un dettaglio che rende ancora più drammatica la. Subito dopo l’incidente è stato attivato il Pegaso, con l’invio sul posto di un’automedica. Nonostante i tempestivi soccorsi, l’uomo sarebbe deceduto sula causa dell’intensità dell’impatto. L'articolosiun