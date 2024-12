Uominiedonnenews.it - Tradimento, Anticipazioni: Yesim Finisce In Carcere!

inquando Elmas consegna delle prove contro di lei alle forze dell’ordine. Gli equilibri tra Guzide e Tarik stanno di nuovo per cambiare!prosegue e, nel corso delle puntate, si arriverà all’arresto diper i suoi crimini. Naturalmente Tarik, in qualità di avvocato, cercherà di fare il possibile per ridurre la permanenza didietro le sbarre, ma le cose finiranno per essere sempre più complicate. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti?Oylum e Tolga indagano superché sospettano che la donna si sia macchiata di omicidio. È effettivamente così, efa sempre più fatica a gestire la situazione, arrivando anche al punto di avere delle allucinazioni per i suoi sensi di colpa e per la sua follia.