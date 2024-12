Oasport.it - Tiro, nel 2025 cambia il sistema di ranking. La novità dell’ISSF

C’è aria dimento nela volo e nela segno. La Federazione Internazionale disportivo, meglio conosciuta come ISSF, ha infatti annunciato la scorsa settimana di voler introdurre un nuovodi. La decisione, che era attesa, arriva dopo aver vagliato la proposta del Comitato Atleti nella riunione svoltasi ad inizio del mese. Stando a quanto riportato, sembra che il nuovodi punteggio e di assegnazione dei punti sarà valido per tutti gli eventi olimpici ISSF dal mese di marzo. Ma per l’ufficialità si dovrà aspettare un’ulteriore convalida tecnica che non avverrà prima di febbraio.Nel futuro imminente dunque le classifiche dovranno essere aggiornate in modo più continuo e regolare rispetto al passato, sulla base del calendario eventi ISSF e sui relativi programmi.