Laprimapagina.it - Per chi acquisterà il biglietto elettronico per il Regionale di Trenitalia l’eventuale rimborso sarà automatico

Leggi su Laprimapagina.it

L’ad diLuigi Corradi ha annunciato che “da gennaio per chiilper ildi, con le regole di sempre”. Un esempioil Tap&Tap “che permette di pagare il viaggio appoggiando direttamente la carta di pagamento contactless alla validatrice. Un servizio che abbiamo già avviato su alcune linee e che sempre più si diffonderà a livello nazionale” ha spiegato Corradi.Le novità discatteranno dal 1° gennaio 2025. La principale riguarda il meccanismodei rimborsi per passeggeri che avranno comprato i biglietti con le carte di credito e debito. Dal 1° gennaio 2025consentirà, in caso di ritardo superiore ai 60 minuti, che l’indennizzo venga accreditato direttamente sulla carta usata per l’acquisto del, senza bisogno di ulteriori richieste da parte dei passeggeri e avverrà entro 30 giorni dal viaggio.