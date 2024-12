Liberoquotidiano.it - Mistero sul padre di Diabolik, sparito nel nulla da sessant'anni: un'angosciante caccia all'uomo

Un talento risucchiato dalprima ancora di conoscere il successo, fra delitti e conventi, pornografia cippettona e volti da immaginetta. Vero che sembra un pulp seriale o un filmaccio da emittenti di provincia? Invece è tutto vero. Quegli ingredienti, sufficienti a vellicare pruderie piccolo borghesi, vengono cucinati e salati quanto basta nella scrittura sobria del romanzo Non sono stato io: 190 pagine pubblicate a Milano da If Edizioni, specialista in fumetti, per la firma di GiBono e Raffaele Mangano. Il primo è una rockstar delle nuvole parlanti, ideatore di kermesse che hanno fatto storia, autore di guide e monografie imprescindibili. Il secondo non meno: direttore di periodici e conduttore televisivo, ha pubblicato una decina di libri di successo e presieduto il Premio Brancati.