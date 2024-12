Mistermovie.it - Mister Movie | Il Nuovo film Christopher Nolan sarà L’Odissea

Il visionario registaè pronto a sorprendere ancora una volta il pubblico con il suo prossimo progetto: un adattamento cinematografico de “” di Omero, previsto per il 17 luglio 2026. Dopo mesi di speculazioni su unioso progetto che coinvolge un cast stellare, la Universal ha finalmente confermato che il regista britannico porterà il leggendario poema epico sul grande schermo, utilizzando le più avanzate tecnologie cinematografiche IMAX.porta “” sul grande schermo in un progetto epicoclass="wp-block-heading">Un cast eccezionale per un’opera leggendariaclass="wp-block-heading">Ilvedrà protagonisti alcuni dei più grandi talenti di Hollywood, tra cui Anne Hathaway, Charlize Theron, Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson e Lupita Nyong’o.