Agi.it - L'apertura della Porta Santa è stata seguita da 4 milioni di telespettatori

Leggi su Agi.it

AGI - Quasi quattrodie 25% di share su Rai 1 per la diretta del rito presieduto da Papa Francesco dell', che alla vigilia di Natale ha segnato l'avvio del Giubileo. La cerimoniadallaMessa, in onda dalle 18.39, èvista da 3928 mila spettatori pari al 25,1% di share. Subito dopo, "A Sua immagine" ha registrato il 17,6% di share con 2749 mila spettatori. In prima serata "Note del Natale - Speciale Giubileo", il programma condotto da Eleonora Daniele ha ottenuto 1 milione 711 mila spettatori pari all'11,7% di share. Nella stessa fascia oraria su Rai 2, il film di Dustin Rikert "Un Natale molto scozzese" con Lacey Chabert, Scott Wolf, James Robinson, Kellie Blaise, in prima visione assoluta, ha registrato il 4,9% di share e 749 mila spettatori.