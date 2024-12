Israele Netanyahu | Houthi avranno stessa sorte di Hamas e Hezbollah

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Glinello Yemen subiranno ladi, gli altri nemici dicolpiti duramente. E’ il messaggio che il primo ministro israeliano Benjaminha inviato nella cerimonia dell’accensione delle candele di Hanukkah per i dipendenti dell’ufficio del Primo Ministro a Gerusalemme. “Accendiamo la prima candela di Hanukkah per commemorare la vittoria dei Maccabei di allora e la vittoria dei Maccabei di oggi”, ha detto il premier. “Come abbiamo fatto allora, colpiamo gli oppressori e coloro che pensavano di tagliare il filo della nostra vita qui, e questo varrà per tutti. Anche gliimpareranno ciò che, il regime di Assad e altri hanno imparato, e anche se ci vorrà del tempo, questa lezione sarà appresa in tutto il Medio Oriente”, ha aggiunto.