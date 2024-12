Gamerbrain.net - Indie Game Awards 2025: I vincitori di tutte le categorie

Leggi su Gamerbrain.net

Poco tempo fa vi abbiamo parlato dellee nomination degli2024, quest’oggi vi sveleremo tutti i2024 –rbrain.netTutti idell’2024Partiamo subito senza giri di parole dallecon i rispettiviof the Year: BalatroDebut: Little Kitty, Big CityNotable Achievement in Accessibility: Another Crab’s TreasureMusic: Pacific DriveVisual Design: Harold HalibutBite-Sized: Thank Goodness You’re HereInnovation: CryptmasterEmotional Impact: Nevaplay Design: BalatroCommunity Management: Aggro CrabNarrative: 1000xRESISTWomen-Led: Mexico, 1921. A Deep SlumberSolo Development: Animal WellSe aiof the Year, Balatro è stato sconfitto da Astro Bot, agliha avuto la meglio tra tanti giochi nominati, vincendo il titolo di Migliordel 2024, superando capolavori del calibro di Neva, Little Big Kity, Pacifc Drive ed altri, che tuttavia non sono tornati a casa a mani vuote, ma hanno vinto in alcune