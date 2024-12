Liberoquotidiano.it - "In pronto soccorso". Prima la pausa poi l'incidente: cresce la preoccupazione per Angelina Mango

Paura per. La cantante, da tempo in, è stata protagonista di una brutta disavventura. A svelare quanto accaduto lei stessa attraverso storia condivisa su Instagram. Qui l'artista ha raccontato ai follower cosa le è successo e come, per fortuna, si sia risolto tutto nel migliore dei modi. Con un filtro impostato sulla faccia, la figlia diha spiegato: "Le novità sono due. Laè che mi sono ustionata con l'acqua bollente che mi sono rovesciata addosso. Sono appena stata in". Nessun dettaglio sull', al punto che in molti suoi fan si sono spaventati pensando al peggio. Eppureha voluto raccontare l'imprevisto con tono ironico, proprio per tranquillizzare tutti. Non a caso la cantante ha subito voluto spostare l'attenzione su un nuovo componente della famiglia: un cagnolino di razza barboncino, color cioccolato.